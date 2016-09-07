Оренбург, 7 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области области казаки приступают к охране памятников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона, 6 сентября состоялось подписание соглашения между министерством культуры и внешних связей Оренбургской области и Оренбургским отдельским казачьим обществом «Первый отдел Оренбургского казачьего войска». На основании соглашения казачье общество на принципах взаимности и на безвозмездной основе планирует проводить работу по сохранению исторического наследия.

orenburg-gov.ru На церемонии подписания соглашения

Казаки будут привлекаться к осуществлению мероприятий по общественному контролю за сохранением и использованием объектов культурного наследия, проводить разъяснительную работу среди населения, организовывать периодические осмотры объектов культурного наследия, фиксировать нарушения их целостности.

Министр культуры и внешних связей Евгения Шевченко отметила, что в регионе находится около 3 тысяч объектов культурного наследия, из них только 750 являются памятниками архитектуры и градостроительства, а более 2 тысяч — памятники археологии.

Руководитель ведомства также напомнила, что на одном из заседаний Совета по культуре при Президенте РФ глава государства призвал привлекать общественные организации к сохранению материального культурного наследия нашей страны. Министр заострила внимание присутствующих на том, что подобное соглашение подписывается впервые.

«В сохранении нашей истории, ее культурно составляющей должно быть заинтересовано, прежде всего, общество. То, что осталось нам от предков, на самом деле принадлежит народу. И очень важно, чтобы люди это понимали и стремились сберечь для своих детей, своей страны, нашей истории», — резюмировала Евгения Шевченко.

Атаман Оренбургского отдельского казачьего общества «Первый отдел Оренбургского казачьего войска» Виктор Каргалов подчеркнул, что данная задача на Совете атаманов была принята с воодушевлением: «Оренбургские казаки очень трепетно относятся к истории. В настоящее время на территории нашей области существует 52 казачьи организации, насчитывающие в своих рядах порядка 7 тысяч казаков. Организации внесены в государственный реестр Российской Федерации, а казаки приняли на себя обязанность несения государственной службы».

Подписание исторического документа прошло в Гербовом зале Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Соглашение носит долговременный характер и подписано на неопределенный срок.