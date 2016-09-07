Москва, 7 сентября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Москве по подозрению в присвоении средств задержан замначальника ОМВД по московскому району Лефортово, начальник следственного отделения Анзор Шулая, сообщает СК РФ по городу.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

По версии следствия, Шулая с августа 2015 по май 2016 года присвоил из ранее изъятых по находящемуся в его производстве уголовному делу не менее 7 млн. рублей. Чтобы скрыть растрату, он убедил потерпевшего по аналогичному уголовному делу за денежное вознаграждение дать в рамках расследования указанного дела заведомо ложные показания.

Потерпевший, которому Шулая предложил дать показания о краже у него 10 млн, а не 400 тыс. рублей, обратился в правоохранительные органы.

Сотруднику полиции предъявленообвинение по статьям УК РФ «Присвоение или растрата» и «Злоупотреблениедолжностными полномочиями».

По версии следствия, Анзор Шулай, являясь начальником следственного отделения ОМВД России по району Лефортово города Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Шулаю меры пресечения в виде заключения под стражу.