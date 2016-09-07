Мурманск, 7 сентября, 2016, 11:30 — ИА Регнум.



Константин Коровин. Порт. 1894

В общем количестве организаций Мурманской области в первом полугодии 2016 года доля убыточных составила 39,0%. Для сравнения: в январе-июне 2015 года их было 38,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

«Наибольшие суммы убытка получены организациями видов экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Рыболовство, рыбоводство», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», — отметили в ведомстве.

По данным Мурманскстата, в январе-июне 2016 года организациями региона получено свыше 64 млн рублей прибыли и почти 4 млн рублей убытка.

«Сальдированный финансовый результат деятельности организаций по области в целом по отношению к уровню за такой же период прошлого года возрос на 31,5%, — пояснили в Мурманскстате. — Наибольший его рост отмечен по видам экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (в 64,4 раза), «Производство, передача и распределение электроэнергии» (в 20,7 раза). Кроме того, влияние на величину показателя, сложившегося по области в январе-июне 2016 года, оказало увеличение результата деятельности организаций вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых».

Отметим, в первом полугодии текущего года в Кольском, Кандалакшском, Терском и Печенгском муниципальных районах более половины организаций были убыточными. В городском округе город Полярные Зори все обследуемые организации работали нерентабельно.

Напомним, количество убыточных предприятий в Мурманской области в целом остаётся неизменным вот уже несколько лет. Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году эксперты связывали эту тенденцию с макроэкономическими факторами.