Москва, 7 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Проект «Видимый звук», предполагающий ежемесячный выпуск фильмов, адаптированных для слабослышащих детей, стартовал в интернете, сообщается на сайте Музея кино.

Цитата из м/ф «Винни Пух». реж Фёдор Хитрук. 1969. СССР Друзья

Авторы проекта отобрали для детей с ограниченными возможностями известные отечественные мультфильмы, герои которых попадают в трудные ситуации, однако учатся дружить и любить, преодолевать отверженность, страхи и одиночество.

Дети смогут познакомиться с класикой мультипликации с помощью сурдопереводчика и клоуна Киноши. Фильмы, просмотр которых предваряет краткая презентация, размещаются на сайтах Музея кино и «Культура. РФ» в последнюю субботу каждого месяца. 24 сентября в рамках проекта выйдет мультфильм 1966 года режиссера Вадима Курчевского «Мой зеленый крокодил».

Проект осуществляется в рамках Года российского кино Государственным центральным музеем кино и Минкультуры РФ при участии киностудии «Союзмультфильм».