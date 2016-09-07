Москва, 7 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Общественно палате видят серьезные риски от перехода от деления земли на категории к территориальному зонированию, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября. Если изменения в законодательство будут приняты, с 2021 года в России появятся около 40 видов территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Эксперты опасаются, что из-за того, что федеральные, региональные и муниципальные власти должны будут переписать свои правила застройки и землепользования, станет возможной неконтролируемая застройка, а муниципалитеты переложат написание новых правил на региональный бизнес.

В этом законопроекте больше рисков и угроз, нежели в сегодняшней системе деления земель на категории, где четко закреплены земли сельхозназначения, считает председатель комиссии Общественной палаты по вопросам АПК и развитию сельских территорий Евгения Уваркина. «На наш взгляд, этот законопроект интересен представителям бизнес-сообщества, занимающимся строительством, потому что он значительно облегчает процедуру оформления земель», — цитирует Уваркину пресс-служба ОП. На сегодняшний день зоны, на которых закрепляются земли сельхозназначения, по сути, до сих пор не определены, отмечает Уваркина, указав на то, что это происходит из-за отсутствия в регионах финансовых ресурсов для необходимой работы по постановке на кадастровый учет всех земель.

«И несмотря на то, что закон начинает работать с 2021 года, мы с Минэкономразвития ведем активную переписку в части того, какую еще законодательную инициативу мы должны предусмотреть, какие ресурсы необходимо выделить (либо субъектами, либо из федерального бюджета), чтобы этот процесс упорядочить и чтобы все заработало в нужном формате, как того ожидают инициаторы», — заверила она."Иначе в этом законопроекте больше рисков и угроз, нежели в сегодняшней системе деления земель на категории, когда у нас четко закреплены земли сельхозназначения», — заключила Уваркина.

Сейчас земли делятся на семь категорий разрешенного использования — земли поселений, сельхозземли, промышленные, земли запаса и так далее. О перспективе отмены такого подхода как устаревшего и перехода к территориальному зонированию еще в 2012 году говорили участники Госсовета. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в конце 2014 года.

Согласно поправкам ко второму чтению, с 1 января 2021 года в РФ вместо семи категорий земель появятся 16 видов территориальных зон (жилые, производственные, сельскохозяйственные и так далее) и 21 зона с особыми условиями использования (для объектов транспорта, связи, энергетики, оборонки и культурного наследия). Особый статус будет у земель лесного и водного фондов и особо охраняемых природных территорий. Правила зонирования включат в правила землепользования и застройки, а также сельскохозяйственные и градостроительные регламенты — их должны будут подготовить местные и региональные власти до начала 2021 года, пишет «Коммерсант».