Москва, 7 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба в течение 6 месяцев утвердит единые формы раскрытия информации для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Антимонопольное ведомство разработало постановление правительства РФ в целях усиления публичности и открытости деятельности организаций, сообщили в ФАС.

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Теперь компаниям нужно размещать в открытом доступе информацию о выводе источников тепловой энергии и сетей из эксплуатации, а также об основаниях

Начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин отметил, что антимонопольная служба уже приступила к разработке единых форм раскрытия информации. По его, они позволят сделать сферу теплоснабжения прозрачной и понятной для участников рынка.

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