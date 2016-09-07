Севастополь, 7 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников считает, что Севастополь может стать частью китайского глобального проекта «Новый Шелковый путь». Об этом он заявил 6 сентября на заседании Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карл Боссолини. Вид Севастополя

«Нам необходимо активно использовать преимущества географического развития Севастополя, интегрировать город в глобальные проекты. Например, позиционировать город как часть глобальной логистической цепи в рамках проекта «Шелковый путь», используя для этого преимущества и преференции свободной экономической зоны», — заявил Овсянников.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Шелковый путь Евразии» стартовал в начале этого года в Китае.

Это новый железнодорожный маршрут из южно-китайского порта Далянь в центр России — Калужскую область, а в перспективе — в европейские страны.

Его главное преимущество в более быстрой по времени, в сравнении с действующим морским путем, доставке грузов, что в целом открывает новые возможности для увеличения товарообмена между Европой и Азией.

«Новый шелковый путь» (НШП) — концепция новой паневразийской транспортной системы, продвигаемой Китаем в сотрудничестве с Казахстаном, Россией и другими странами, проект трансконтинентального коридора «Европа — Западный Китай».