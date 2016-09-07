Симферополь, 7 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В Крыму российские пограничники задержали 2-х граждан Украины, пытавшихся перейти государственную границу в обход пропускных пунктов. Об этом, как передает «Крыминформ», сообщили в пресс-службе пограничного республиканского управления ФСБ РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

3 сентября пограничный патруль возле автомобильного КПП «Армянск» остановил 30-летнего жителя украинской столицы, который намеревался незаконно попасть на территорию полуострова. Позже выяснилось, что за несколько часов до этого гражданина Украины уже проверяли, у него не оказалось необходимых таможенных документов на груз.

«Мужчина не отказался от намерений во что бы то ни стало попасть в Крым, поэтому в дальнейшем в нарушении законного порядка пересечения границы он намеренно направился в обход пункта пропуска вглубь российской территории», — отметили в пресс-службе.

Еще один 37-летний гражданин Украины был задержан 4 сентября при незаконном пересечении границы в районе пропускного пункта «Джанкой».

«Мужчина попытался незаконно перебраться из России на территорию сопредельного государства…, — сообщили в пресс-службе. — С использованием технических средств охраны и служебной собаки нарушителя обнаружили недалеко от пункта пропуска «Джанкой».

Отмечается, что житель Украины пытался незаконно пересечь границу из-за потерянных ранее документов, удостоверяющих личность.

Обоих нарушителей границы привлекли к административной ответственности.