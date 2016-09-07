Томск, 7 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В Томской области два человека пострадали в результате столкновения теплохода с берегом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По факту столкновения возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ольга Ларина ИА REGNUM Теплоход

По предварительным данным, днем 6 сентября на 1739 км реки Обь теплоход"Восход-69», следовавший по маршруту «Каргасок — Колтогорск», столкнулся с береговой линией. На борту судна находились 33 пассажира и два члена экипажа. В результате происшествия два пассажира получили травмы различной степени тяжести, были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время теплоход отбуксирован с места происшествия по реке в район села Назино Томской области, где сегодня следователи проведут осмотр судна. Кроме того, изучается техническая документация на судно, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В качестве одной из версий произошедшего следствием рассматривается ошибка при управлении судном. Расследование уголовного дела продолжается.