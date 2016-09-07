Севастополь, 7 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Правительство Севастополя будет добиваться бездефицитного бюджета города к 2025 году. Об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил 6 сентября на заседании Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«Наша ключевая задача и цель — достичь бездефицитного бюджета к 2025 году. Сегодня его дефицит составляет 44%, а безвозмездные поступления — 53%», — сказал Овсянников.

Глава города считает, что эти параметры можно изменить, эффективно управляя инвестициями, которые предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя (ФЦП).

Новый состав правительства намерен произвести изменения в сферах управления имуществом, землей и природными ресурсами.

«В 2015 году были профинансированы социальные проекты, а в части капвложений отставание от сроков имелось по трети объектов ФЦП, — сообщил он. — С подобной практикой пора завязывать».

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Среди перспективных направлений развития экономики города Овсянников назвал комплексную локализацию гособоронзаказа и закупок для Черноморского флота на предприятиях Севастополя, а также проект «Терруар Севастополь», направленный на поддержку новых производителей в сфере виноделия. Перспективным направлением названа реализация в Севастополе пилотного проекта EnergyNet национальной технологический инициативы (так называемая интеллектуальная энергетика). Добавим, что куратором проекта в городе является депутат Алексей Чалый.

«Это миллиарды рублей инвестиций, новые технологии и рабочие места», — сказал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 сентября законодательное собрание утвердило кандидатуры пяти заместителей губернатора.