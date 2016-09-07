Токио, 7 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии ищет средства для оказания помощи сотням американских моряков, получивших высокую дозу радиации при оказании помощи во время аварии на АЭС Фукусима — 1, сообщает 7 сентября Associated Press.

Джулиан Скотт. Раненый солдат. 1864

Дзюнъитиро Коидзуми, премьер-министр Японии с 2001 по 2006 год, сообщил журналистам 7 сентября, что недавно посетил город Сан-Диего (США), чтобы встретиться с бывшими военнослужащими армии США, подавшими групповой иск против компании Tokyo Electric Power Co., которой принадлежит АЭС Фукусима-1.

Напомним, что около 70 000 моряков, включая морских пехотинцев США, приняли участие в спасательной операции «Томодачи». Некоторые из участников спасательной операции получили высокую дозу радиации и заболели лейкемией. Компания Tokyo Electric Power Co отрицает какую-либо связь между возникновением лейкемии у спасателей и аварией на АЭС Фукусима-1.