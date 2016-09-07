Киев, 7 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Вчера, 6 сентября, в Донбассе сохранялось относительное затишье. В то же время зафиксированы единичные случаи применения 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов и стрелкового оружия. Об этом 7 сентября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Так, по словам источника в военном ведомстве ДНР, вчера подразделения ВСУ обстреляли из 122 мм артиллерии позиции ВС ДНР на шахте им. Засядько в Киевском районе Донецка. «В 22:20 по территории шахты Засядько был открыт огонь из артиллерийских орудий калибра 122 мм», — рассказал ДАН собеседник.

По его словам, в результате артобстрела пострадавших и разрушений не зафиксировано. Военный также проинформировал, что вчера позиции ДНР в Докучаевске и селе Ленинское украинские войска обстреляли из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала одно нарушение режима тишины со стороны украинских войск. В частности под обстрел из автоматического станкового гранатомета (АГС) попали позиции ЛНР в селе Лозовое. «Потерь нет», — отметили в Народной милиции.

Кроме того, украинское издание Обозреватель информирует о гибели в Донбассе командира «морских котиков», капитана 3 ранга ВМС Украины Олега Мединского. По словам источника, военный подорвался на мине.

«Сейчас идет уголовное следствие. Этим делом занимается военная прокуратура, и все материалы являются однозначно закрытыми. … Другое дело, когда при исполнении боевых обязанностей,… спасая жизнь. В данном случае никакой информации у нас нет. Мы можем только сказать, что это был подрыв на мине», — рассказал источник.

В свою очередь, 7 сентября спикер пресс-центра штаба АТО, подполковник ВСУ Иван Арефьев заявил, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Он уточнил, что 15 случаев ведения огня зафиксировано на Мариупольском направлении, три — на Донецком и три — на Луганском.

По его словам, на Мариупольском направлении неспокойно было на участке фронта Широкино — Талаковка, где ВС ДНР вели огонь из 120 и 82 мм минометов. «Для осуществления морально-психологического давления на подразделения сил «АТО», противник применил снайперские группы и стрелковое оружие в районе Марьинки», — добавил Арефьев. Он сообщил, что в Авдеевке (Донецкое направление) украинские войска были обстреляны из пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов, а в Попасной и Новозвановке (Луганское направление) — из стрелкового вооружения ВС ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера на Донетчине сохранялась относительно спокойная военная обстановка. При этом украинские войска 49 раз обстреляли позиции ДНР. «Зафиксировано применение ВСУ по территории ДНР артиллерийских систем калибра 122 мм (произведено десять выстрелов), а также из 120 и 82-мм минометов было выпущено 28 мин. Кроме того, обстрел украинскими силовиками велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.