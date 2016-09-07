Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники СКР совместно с полицейскими из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД проводят обыски в главном офисе компании ПАО «Ленэнерго», сообщает Life.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

По предварительным данным, оперативные действия проходят в связи с уголовным делом, возбужденном по статье УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия».

Уточняется, что обыски проходят в службе безопасности компании.

По данным издания «Фонтанка.ру», обыски идут не только в головном офисе «Ленэнерго» на площадь Конституции, но и по месту жительства одного из ключевых сотрудников службы безопасности компании.