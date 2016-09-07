Москва, 7 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Банк России предлагается наделить всем комплексом правовых полномочий, который необходим для сбора и разработки статистических данных по ряду макроэкономических показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

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Сейчас ЦБ наделен полномочиями по сбору, составлению и публикации детализированной информации о накопленных остатках прямых инвестиций в Российскую Федерацию и по субъектам РФ в разрезе стран-контрагентов и видов экономической деятельности. ЦБ также также занимается анализом информации о российских инвестициях в зарубежные страны.

По мнению правительства РФ, полномочий ЦБ недостаточно для детального сбора необходимых данных. «Сложность сбора детальной информации по статистике внешнего сектора, а также вовлеченность в сбор первичной информации всех категорий экономических субъектов, включая юрлиц, не являющихся организациями финансового сектора, обусловливает необходимость прямого наделения Банка России всем комплексом правовых полномочий, который необходим для самостоятельной разработки таких взаимоувязанных наборов данных», — полагают в правительстве.

В связи с этим предлагается распространить полномочия также ЦБ на такие данные статистики внешнего сектора, как платежный баланс России, международную инвестиционную позицию России, статистику внешней торговли России услугами, статистику внешнего долга, международных резервов и прямых инвестиций России. Для разработки сбалансированной региональной системы показателей иностранных инвестиций будет служить наделение Банка России правом самостоятельно определять перечень респондентов, порядок и формы предоставления ими статистических данных, а также самостоятельно утверждать методологию составления данных, отмечается в материалах к законопроекту.

Для обеспечения качества учета иностранных инвестиций законопроектом предлагается закрепить за ЦБ право запрашивать и получать необходимую информацию у всех категорий респондентов, включая юрлиц, не являющихся кредитными организациями. «Наделение Банка России полным объемом полномочий по формированию данных по внешнему сектору экономики страны позволит улучшить качество первичных данных и обеспечить разработку дополнительных показателей иностранных инвестиций в разрезе субъектов РФ», — считают в правительстве.