Гренобль, Франция, 7 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Старейшая жительница Франции Элизабет Колло, которой 21 июня исполнилось 113 лет, скончалась 4 сентября в коммуне Эшироль, сообщает BFM TV.

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Колло, к которой титул старейшей гражданки Французской республики перешел 1 июля после кончины 114-летней Эдокси Бабуль, скончалась во сне, около 15 часов.

«Мы покормили её около 13:15, после чего она уснула, и её не стало», — отмечает её сын Мишель.

По его словам, женщина, которая была свидетелем двух мировых войн, была «улыбчивой, полной энтузиазма», а также очень любила кататься на машине. У неё осталось шесть детей, 11 внуков, 24 правнука и пять праправнуков.

Как отметила сама женщина, когда издание Le Parisien брало у неё интервью летом, она не была особо счастлива свое участью.

«Слишком долго», — говорила она, вздыхая.