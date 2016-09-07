Оренбург, 7 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Оренбурге суд 6 сентября оценил компенсацию морального вреда, причиненного жителю города Алексею Сухову за четыре года незаконного уголовного преследования, в 15 тыс. рублей, тогда как истец заявлял 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Комитете по предотвращению пыток.

pixabay.com Компенсация

Юрист Комитета по предотвращению пыток Альбина Мударисова, представляющая интересы потерпевшего, считает присужденную сумму компенсации несоразмерной степени и характеру нравственных страданий Алексея Сухова и намерена обжаловать это решение суда.

«Мы, конечно, не согласны с такой мизерной компенсацией и будем обжаловать это решение суда. Мало того, что Сухова жестоко избили сотрудники полиции, так еще и незаконно подвергли уголовному преследованию, подбросив ему наркотики, в результате чего Алексей в течение четырех лет находился под давлением уголовного преследования в качестве подозреваемого, — подчеркнула правозащитник. — И только после того, как следствием были собраны доказательства о виновности сотрудников полиции, пытавших Сухова с целью улучшения своих показателей, уголовное дело в отношении него было прекращено по реабилитирующим основаниям».

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Напомним, что 11 апреля 2012 года в оренбургское отделение МРОО «Комитет против пыток» за юридической помощью обратился житель Оренбургской области Алексей Сухов. Он заявил, что 29 августа 2011 года по дороге домой его остановили двое сотрудников полиции. Они попытались засунуть в карман Сухову коноплю. Когда мужчина начал кричать для привлечения внимания, то Сухова жестоко избили, затем отвезли на местное кладбище, пообещав, что «там его и прикопают».

После угроз жителя Оренбурга доставили в отдел полиции и впоследствии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере». Однако впоследствии это уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2015 года суд вынес обвинительный приговор в отношении бывших сотрудников вневедомственной охраны Алексея Решетилова и Константина Синягина. Они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»), и приговорены к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима каждый.

После вступления приговора в законную силу последовали обращения в суд о компенсации Сухову морального вреда. Первый иск касался компенсации морального вреда, причиненного преступлением экс-полицейских, причинивших телесные повреждения оренбуржцу. Тогда Ленинский районный суд частично удовлетворил исковые требования, присудив Алексею Сухову в качестве морального вреда компенсацию в размере 130 тысяч рублей из заявленных 2 миллионов рублей. На данный момент решение суда находится на стадии апелляционного обжалования. Второй иск касался компенсации морального вреда, причиненного Сухову незаконным уголовным преследованием.

«Вопросы соблюдения прав граждан в уголовном судопроизводстве продолжают оставаться наиболее острыми для Уполномоченного, поскольку обусловлены порой вопиющими и общественно опасными событиями», — отметил в своем докладе-отчете за 2015 год уполномоченный по правам человека Оренбургской области Анатолий Чадов. По его словам, тематика жалоб в уголовно-поцессуальной сфере остается неизменной: волокита при проведении доследственных проверок; необеспечение прав во время предварительного расследования, при судебном разбирательстве по делу; насилие и недозволенные методы воздействия.