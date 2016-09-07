Южно-Сахалинск, 7 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Больше Свободных портов!

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Еще один Свободный порт может появиться на Сахалине, сообщают «Углегорские новости».

Президент России Владимир Путин рассмотрит вопрос о присвоении островному Шахтерску статуса «Свободный порт».

На Восточном экономическом форуме председатель Совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра сообщил главе государства о том, что пока Шахтерск такого статуса не получил. Между тем, это очень важно как для наращивания объемов перевалки, так и для модернизации порта.

Президент препятствий для этого не увидел — Шахтерск находится в ДФО, а следовательно, имеет право претендовать на налоговые льготы, которые предоставляются участникам инвестиционных проектов.

На форуме было подписано соглашение между Восточной горнорудной компанией и японской корпорацией «Соджиц», которая инвестирует в угольные проекты и модернизацию порта Шахтерск. Это позволит, помимо прочего, уйти от крайне неудобной рейдовой выгрузки судов. В Шахтерске планируется построить выносной причал, протяженностью 1200 метров, а также транспортер, который будет доставлять уголь непосредственно от Солнцевского месторождения к причалу.

Сироты — только на «вторичку»

Власти сахалинского Томари решили жилищный вопрос детей-сирот только после решения суда.

Жилье сиротам приобрели на вторичном рынке. Новостройки для граждан такой категории не предусмотрены, сообщает «65Media».

Прокурорская проверка выявила, что с начала 2016 года для граждан, для оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без родительской опеки, не было приобретено ни одной квартиры. Всего таких бездомных сирот в Томаринском районе оказалось 7. Только после обращения прокурора в суд, квартиры на «вторичке» детям-сиротам были приобретены.

Как объяснили чиновники районной администрации, средства на приобретение жилья для этой категории граждан выделяет областной бюджет. Новостройки проходят по другим программам, поэтому жилье приобретается на вторичном рынке. Чиновники также пояснили, что денежные средства поступают с задержками, но как только район получает их в свое распоряжение, жилье сразу приобретается.

Японский почетный гражданин превращает Южно-Сахалинск в город-сад

Почетный гражданин Южно-Сахалинска — японец Мияниси Ютаке — подарит городу сиреневую аллею, сообщает «SAKHALI.INFO».

Это давняя мечта Мияниси Ютаке, которому еще в 2008 году было присвоено звание «Почетный гражданин Южно-Сахалинска» за масштабную благотворительную деятельность.

Мияниси Ютаке — генеральный директор ресторана «Фурусато», который очень популярен у жителей и гостей города.

Начал свою благотворительную деятельность японский меценат с помощи «отказникам». На его средства были оборудованы комфортабельные палаты в детской больнице для таких новорожденных. С тех пор японский бизнесмен не оставляет малышей без внимания. Мияниси Ютаке помогает городскому симфоническому оркестру, спортивным организациям.

10 лет назад в городском парке, благодаря японцу, появилась «Аллея сакуры». Теперь предприниматель планирует привезти из Японии 100 кустов японской сирени. Декоративные кустарники высотой полтора метра будут трех цветов — белого, сиреневого и фиолетового.

Театральные семинары от итальянского мэтра

Это же издание сообщает, что итальянский режиссер Роберто Фрабетти проведет семинары и лекцию в сахалинском театре кукол.

Режиссер итальянского театра La Baracca Testoni (Болонья, Италия), основатель европейского Small size, художественный руководитель и директор международного фестиваля культуры и театра для детей раннего возраста Visioni di futuro, visioni di teatrо проведет курс занятий в лаборатории «Бэби-театр».

Все семинары и лекция — бесплатные. Встречи будут интересны всем, кто занимается с детьми и интересуется новыми направлениями в театре.