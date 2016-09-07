Москва, 7 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Срок давности за половые преступления против детей должен быть отменен, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.

Василий Пукирев. Неравный брак. Фрагмент. 1862

«Новые и новые факты растления учеников 57-й московской школы подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей», — написал Астахов в твиттере.

По мнению детского омбудсмена, «педофилов надо преследовать вечно».

«Давно закончившие школу люди рассказывают о событиях 13-летней давности. Даже при доказанности вины педофилы могут уйти от ответственности», — написал уполномоченный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за скандала свой пост покинул директор школы №57 Сергей Менделевич. Исполняющим обязанности руководителя учебного заведения стала Марина Прозорова.