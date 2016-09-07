София, 7 сентября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Болгария не намерена поддерживать инициативу об отмене антироссийских санкций, принятых в Евросоюзе, об этом заявил глава МИД страны Даниел Митов, передает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам Митова, действия России в ходе украинского кризиса выполнялись без учета международного законодательства, а это не может не повлечь за собой последствия.

«Единственный мирный инструмент — санкции», — подчеркнул он.

Напомним, санкции Евросоюза были введены в отношении РФ после событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. В дальнейшем перечень ограничений расширялся, а сроки их действия продлевались.

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