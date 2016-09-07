Степанакерт, 7 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. 19-летний военнослужащий Армии обороны Карабаха Арман Гандилян погиб в ночь на 7 сентября в результате нарушения правил несения боевого дежурства, сообщает пресс-служба министерства обороны Карабаха.

ИА REGNUM Укрепления для безопасного передвижения по боевым позициям в Нагорном Карабахе

«Около 01:30 часов в ночь на 7 сентября на опорном пункте одной из частей на северо-восточном направлении линии соприкосновения в результате нарушения правил несения боевого дежурства солдат Арман Аликович Гандилян (1997 г. р) получил смертельное огнестрельное ранение. Для выяснения обстоятельство происшедшего ведется следствие», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ночь на 7 сентября ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 30 раз. Противник произвел более 370 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

За последнюю неделю это второй случай гибели армянского военнослужащего, как сообщают в военном ведомстве Карабаха «не от пули противника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в 23:30 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, расположенной в южном направлении, от пули противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Араик Ордубекян, 1997 года рождения.

Как в последствии сообщило Минобороны Карабаха, Ордубекян погиб во время выполнения боевой задачи.