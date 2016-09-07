Чэнду, Китай, 7 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Китайские СМИ сообщили о случае, который жители Китая называют не иначе как «Сычуаньским чудом» — пятилетняя девочка выпала из окна на 11-м этаже, в результате чего девочка не только выжила, но и отделалась переломами всего двух ребер.

qpic.cn Девочка

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 5 сентября в одном из жилых комплексов столицы Сычуани. Жители, находившиеся у входа в здание, услышали громкий звук, после чего увидели ребенка, лежащего на клумбе, пишет «Сина синьвэнь».

«Мы немедленно подошли к девочке — она попыталась встать, но мы ее остановили и вызвали скорую помощь. Пока ждали медиков, девочка рассказала очевидцам, что она выпала с 11-го этажа, и назвала номер своей квартиры. Родителей дома не оказалось, видимо, девочку оставили ненадолго одну», — сообщил журналистам один из очевидцев произошедшего.

Прибывшие на место ЧП медики диагностировали перелом двух ребер и пневмоторакс, в остальном девочка была полностью здорова. Главной причиной спасения ребенка стало пышное дерево, растущее у входа в жилой комплекс. Его ветви смягчили удар при падении, кроме того, ребенок приземлился на очень мягкую почву — накануне инцидента прошел сильный ливень, и земля не успела впитать всю воду.

Полиция допросила родителей девочки, которые рассказали, что в день инцидента отец ребенка находился на работе, а мама девочки ненадолго оставила малышку одну, для того чтобы забрать ее брата из школы.

В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает. Как сообщили врачи, девочка будет выписана из больницы до конца сентября.