Владивосток, 7 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Серьёзная корректировка рейтингов «Единой России» произошла в Приморье за последний месяц. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM политический консультант, директор Дальневосточного консалтингового центра Пётр Ханас назвал причины губительного падения: здесь и упущенные возможности от приезда Владимира Путина на второй Восточный экономический форум, и бездумное использование персоны губернатора Владимира Миклушевского, и другие не менее важные факторы.

Jedimentat44 Владимир Путин

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По мнению эксперта, ни администрации Приморья, ни самому губернатору так и не удалось сформировать позитивных ожиданий среди населения по итогам второго Восточного экономического форума. При этом были и внешнеполитические, и экономические достижения, и реальные перспективы улучшения социально-экономической ситуации в крае.

Ещё один федеральный фактор — изначально избирательная кампания строилась по инерционному характеру. Малонасыщенный агитационный период сыграл в августе на руку парламентским партиям. С другой стороны, после сентябрьской активизации оппозиции рейтинги «Единой России» стали падать.

«Край не смог воспользоваться низким уровнем социальной напряжённости, не смог воспользоваться ВЭФ и приездом Владимира Путина. Это упущенные возможности, которые могут отразиться на достаточно высоких показателях партии КПРФ», — не исключает Пётр Ханас.

«На региональном уровне на «Единую России» повлияло бездумное использование персоны Владимира Миклушевского с низким и падающим рейтингом, хотя надо признать, что команда партии была сформирована самая сильная за всю историю Приморского края, — уверен политический консультант. — Можно говорить о том, что губернатор потянул вниз партию, и это было понятно с самого начала».

Как отмечает эксперт, харизма Путина на региональный уровень не передалась. Аналогично и с высокими оценками деятельности президента. Свою роль сыграло отсутствие активной агитации и сшивки между депутатами-одномандатниками в Госдуму РФ и депутатами регионального парламента.

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«Сшивка в первую очередь происходит на идеологическом уровне: её не произошло. Это серьёзное упущение технологов администрации края, которые не создали команду новых возможностей», — прокомментировал спикер.

Введение на территории 18 районов Приморья режима чрезвычайной ситуации федерального значения, по прогнозам политического консультанта, повлияет лишь на падение явки, поскольку протест аккумулируется исключительно во Владивостоке.

«Есть ещё один региональный аспект — если на выборах в Госдуму у нас 14 партий, то на выборах в парламент — 6 партий. «Партия пенсионеров» в Госдуму имеет рейтинг 1,5−2%, но у неё есть высокие шансы пройти в Законодательное собрание», — заключил Пётр Ханас.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле партия власти озвучила окончательный список кандидатов на выборы в Заксобрание Приморья: среди выдвинутых — 57 человек, ещё четверо были исключены. На конец августа пришлись данные об уголовном прошлом кандидатов от всех партий: самыми криминальными оказались коммунисты? следом «Пенсионеры за справедливость», выдвиженцы от «Справедливой России» и «Яблока».