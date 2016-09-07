Бисмарк, США, 7 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Благодаря протестам коренного населения в Северной Дакоте федеральный суд принял решение о временной приостановке строительства части нефтепровода Dakota Access. Такой вердикт во вторник, 6 сентября, вынес окружной судья Джеймс Боасберг, пишет Associated Press.

Loozrboy Строительство нефтепровода

Согласно решению суда, на одном из участков сооружение ветки нефтепровода будет прекращено, пока временно. Окончательное решение о разрешении на строительство будет принято в пятницу, 9 сентября. Боасберг заявил, что считает незаконным деятельность Инженерных войск США на частных землях, поскольку строительные компании не обладают юрисдикцией на этой территории.

В свою очередь, адвокаты компании отрицают факт разрушения культурных объектов, о чем говорится в документах предприятия, представленных в суде. Представители компании считают, что сделали все, чтобы не повредить исторические объекты. При этом ничего не сообщается о позиции адвокатов компании насчет обвинений в потенциальном нарушении экологии реки Миссури.

Напомним, что техасская компания Energy Transfer Partners строит нефтепровод, часть которого проходят через Северную и Южную Дакоту, Айову и Иллинойс. Длина трубопровода — 1886 километров, стоимость — $3,8 млрд. Труба сможет перегонять до 470 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. Однако проблема в том, что нефтяники строят на землях, где находятся значительное число резерваций коренного населения Америки. Некоторые из этих территорий было более сотни лет назад выделены индейцам для проживания.

Индейцы племени сиу уже более четырех лет борются против прокладки трубопроводов на их территории и уже выиграли несколько судов. Что касается протестов против сооружения Dakota Access на территории резервации Стэндин Рок в Северной Дакоте, то представители коренного населения тоже многократно выступали за прекращение строительства. Местные жители считают, что прокладка нефтепровода несет опасность для культурных мест племени и может негативным образом отразиться на экологии речи Миссури. Миссури является единственным источником пресной воды для индейцы племени сиу, в случае загрязнения реки они фактически будут лишены доступа к чистой воде. Также без чистой воды останутся не только представители этого племени, но и миллионы других людей, проживающих вниз по течению.

Протесты по этому поводу индейцы устраивают уже давно, а в августе к ним подключились «Гринпис» и еще 30 различных экологических организаций, также за права коренного населения выступили Сьюзан Сарандон и Леонардо Ди Каприо, а митинги в поддержку индейцев прошли в Вашингтоне. В результате протесты переростки в саму что ни на есть войну индейцев, их сторонников и «нефтяных гигантов». Пробовали представители индейских племен обращаться и напрямую к властям. Так, в середине августа вождь племени сиу Арчамболт обратился к сенаторам и президенту США с просьбой остановить строительство нефтепровода на земле, где проживает «его народ».

Представители коренного населения также обращались кандидатам на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональду Трампу. Что же сделали официальные власти? Ничего. Правительство Обамы замораживать строительство дорогостоящего трубопровода не стало. Клинтон и Трамп ответили молчанием. После резкого падения цен на нефть компании стали модернизировать оборудование и сокращаться расходы на добычу и транспортировку сырья.

Как ранее писало ИА REGNUM, не опустили руки, увидев бездействие властей, 31 августа около двадцати индейцев племени сиу. Они «атаковали» нефтепровод, ворвавшись на стройплощадку и приковав себя к технике. Позже полиция арестовала активистов. Эта радикальная мера имела успех: ООН выступило в поддержку индейцев. Организация обратилась к американскому президенту с требованием прекратить репрессии против племени сиу и действовать согласно ратифицированной США Декларации ООН о правах коренных народов. Сообщалось, что после этого строительство нефтепровода решили временно заморозить.

Однако на этом столкновения нефтяников и протестующих не закончились. Ранее ИА REGNUM писало, что 3 сентября в Северной Дакоте представители коренного населения и их сторонники попытались блокировать строительство трубопровода, однако нефтяники стали оттеснять людей с помощью собак и перечного спрея. Поддержать борьбу племени суи со строительной компанией приехали представители более ста индейский племен США и Канады. Более того, на сегодня более ста тыс. жителей США подписали народную петицию на правительственном сайте We the People и еще более 250 тыс. на сайте Change.org с требованием к нефтянкам приостановить строительство трубопровода в Северной Дакоте.