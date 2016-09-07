Куала-Лумпур, 7 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Малайзии зафиксирован первый случай заряжения беременной женщины вирусом Зика, сообщил министр здравоохранения Сатхасивам Субраманиам, сообщает 7 сентября CNA.

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Министерство здравоохранение Малайзии сообщило, что вирус Зика был диагностирован у 27-летней женщины.

Напомним, что в случае заражения беременной женщины вирусом Зика, у плода может появиться микроцефалия — врожденный дефект, приводящий к патологии развития головного мозга. Впервые связь между вирусом Зика микроцефалией была установлена в 2015 году в Бразилии. На данный момент зафиксировано 1800 случаев возникновения микроцефалии.