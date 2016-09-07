Париж, 7 сентября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Президент Габона Али Бонго назвал 7 сентября своего политического противника и бывшего соперника по президентской гонке Жана Пина «мошенником», сообщает Europe1.

Жан Пин

«Я утверждаю, что г-н Пин пошел на подлог», — отметил глава центральноафриканской страны в интервью радиостанции.

«Мы думаем, что в его вотчине, а также в других районах его территории имели место выборные махинации. Мы сталкиваемся с ситуацией заговора, целью которого является фальсифицировать выборы и взять с помощью этого власть», — подчеркивает победитель президентских выборов Габона.

После объявления результатов президентских выборов противник Бонго Жан Пин назвал выборный процесс «маскарадов», в частности, из-за высокой явки избирателей в родной для Али Бонго провинции Верхнее Огове, в которой на выборы пришло до 99,98% избирателей, тогда как в среднем по стране этот показатель достигал 60%. Он также призывает к проведению пересчета голосов.

«По закону пересчет проводится, когда этот вопрос передается Конституционному суду после объявления результатов», — напомнил Бонго, добавивший, что если суд примет такое решение, он не будет выступать против пересчета.

«Я за то, чтобы мы обратились в суд, и за то, чтобы он подтвердил моё избрание. Это то, чего я ожидаю», — заявил президент Габона.

Напомним, на прошедших 27 августа президентских выборах в Габоне победу одержал Али Бонго, добившийся незначительного перевеса по отношению к своему сопернику Жану Пину. Потерпевший поражение Пин не согласился с проигрышем и заявил, что Бонго пошел на махинации в процессе выборов.

За объявлением результатов выборов последовали акции протесты, прокатившиеся по столице центральноафриканской страны Либервилю. На улицу вышли тысячи человек, протест перерос в столкновения с полицией и массовые беспорядки, в результате которых погибло три человека, ранено несколько сотен. Протестующие подожгли здание Национальной Ассамблеи Габона, парламент страны полностью сгорел.