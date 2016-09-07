Москва, 7 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Следующие пуски с нового нового космодрома «Восточный» в Приамурье будут произведены в четвертом квартале 2017 года, об этом журналистам сообщил генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин.

kremlin.ru Запуск ракеты с космодрома Восточный

«Пуски планируется на четвертый квартал. Доставка (ракет) — сентябрь-октябрь следующего года», — отметил он.

Кирилин добавил, что оба пуска с космодрома можно провести в сжатые сроки, так как подготовка к старту ракет-носителей требует лишь две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый старт с космодрома «Восточный» состоялся в конце апреля 2016 года. Ракета-носитель «Союз-2.1а», изготовленная самарским РКЦ «Прогресс», доставила на орбиту Земли три космических аппарата.