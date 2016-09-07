Калининград, 7 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Норвегии успешно завершилась операция по спасению экипажа судна, состоящего их четырёх граждан России и одного гражданина Литвы. Непосредственную координацию в операции осуществляли калининградские спасатели.

nordlys.no Перевёрнутое судно россиян в Норвегии

Инцидент произошёл у острова Нур-Квалёйа (северное побережье Норвегии). От рыбацкого посёлка Торсвог люди вышли на морскую рыбалку в открытое море. После кораблекрушения примерно в одном километре от берега два человека оказались под днищем судна.

«В центр 112 позвонила супруга калининградца, который после переворачивания судна оказался в воде, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник центра обработки вызовов системы «112» Андрей Протасов. — Женщина сообщила, что муж и его друзья не могут выйти на связь с норвежской службой спасения, поскольку там не понимают русскую речь. Наш оператор-лингвист вышел на посольство Норвегии в Москве и операция началась».

По словам Протасова, операторы калининградской службы 112 общались с россиянином, а затем передавали информацию на английском норвежским коллегам.

«Мы помогали координировать действия экипажа вертолёта, поскольку с высоты на моря тяжело было заметить лодку, а сами пострадавшие слышали гул вертолёта», — продолжил собеседник ИА REGNUM.

По данным норвежского портала nordlys. no, один из мужчин находится в тяжёлом состоянии.