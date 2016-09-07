Москва, 7 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. В 2017 году цена на нефть может подняться выше $55 за баррель, заявил журналистам 7 сентября зампред, главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБа) Андрей Клепач.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, причиной для роста нефтяных цен может стать соглашение о действиях для поддержания стабильности на рынке нефти, подписанное на саммите G20 в Китае Россией и Саудовской Аравией.

«Не думаю, что на конец этого года они сильно изменятся. Наследующий — $51−55 за баррель, может быть выше», — сказал Клепач в кулуарах международного форума «Причерноморское зерно и масличные 2016−2017». Соглашение стало «дополнительным аргументом» в сторону повышения цен на нефть, считает он.

Напомним, что 5 сентября Россия и Саудовская Аравия на саммите G20 в Китае подписали заявление о совместной работе по стабилизации нефтяного рынка. Министры обеих сторон договорились провести в октябре 2016 года первое заседание Российско-Саудовской рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и газа.

Реакция на соглашение была неоднозначной. Так, ряд экспертов уверен, что эта договоренность Москвы и Эр-Рияд доказывает, что ОПЕК больше не регулирует ситуацию на рынке. Это было понятно еще после провала в Дохе, однако после российско-саудовского стало совсем очевидно, так как Россия и Саудовская Аравия, по сути, создают новую организацию, способную влиять на рынок. К ним также может подключиться Китай.

В то же время, по мнению экспертов The Wall StreetJournal, само по себе соглашение России и Саудовской Аравии недостаточно для влияния на рынок. Для значительного роста цен на нефть необходима «заморозка», что стороны и намерены обсудить в Алжире в конце сентября.