Грозный, 7 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Глава Чечни пообещал жестко пресекать любые подтасовки и манипуляции с бюллетенями в ходе выборов в единый день голосования 18 сентября. Выборы должны пройти без единого нарушения, заявил Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он призвал призвал жителей республики проявить гражданскую позицию и активность. При этом Рамзан Кадыров высказал уверенность, что на избирательные участки придут все жители Чечни и тем самым «покажут всему миру свое единство и сплоченность».

Кроме того, Кадыров отметил, что в нынешнем году день выборов совпал с одним из самых главных праздников Чечни — Днем чеченской женщины. Его отмечают в регионе в третье воскресенье сентября.

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За пост главы Чечни будут бороться четыре кандидата

Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Чечне пройдут выборы главы региона — полномочия Рамзана Кадырова на этом посту истекли в марте. Кроме того избирателям республики надо будет выбрать депутатов в парламент республики и в Госдуму РФ. Законодательный орган Чечни добровольно сложил полномочия, в связи с тем, что депутаты решили сэкономить на проведении выборов, несмотря на то, что очередные выборы депутатов парламента должны были состояться только через два года.

Как сообщало ИА REGNUM, Чечня — единственный регион в СКФО, в котором выборы руководителя республики проводятся прямым голосованием. Ранее Кадыров пригласил в Чечню всех, кто хочет увидеть демократические выборы. По словам чеченского лидера, следить за ситуацией в день голосования могут все — друзья, недруги, и даже враги.