Тбилиси, 7 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Четвертый по счету визит Североатлантического совета в Грузию — это важное послание в плане поддержки и развития сотрудничества. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом на заседании правительства 7 сентября заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Giorgi Kakulia Георгий Квирикашвили

По его мнению, этот визит будет также способствовать утверждению обороноспособности страны и дальнейшей интеграции Грузии в евроатлантическую семью.

«Это очень сильное послание в отношении территориальной целостности и суверенитета нашей страны и, конечно, подтверждение поддержки и признания осуществленных в Грузии демократических реформ. В рамках визита состоится заседание комиссии НАТО-Грузия, на котором будут рассмотрены основные вопросы имплементации существенного пакета, что крайне важно для утверждения обороноспособности страны и дальнейшей интеграции Грузии в евроатлантическую семью», — пояснил премьер.

В рамках визита Георгий Квирикашвили проведет двусторонние встречи с генсеком НАТО и другими членами Североатлантического совета.

Делегация Североатлантического совета посетит Грузию 7−8 сентября.