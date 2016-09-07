Ярославль, 7 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле вспоминают аиакатастрофу 7 сентября 2011 года, в результате которой погибла хоккейная команда «Локомотив», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Самолет Як-42, на котором команда летела на очередной матч в Минск, потерпел крушение на взлете в аэропорту Туношна в первый день работы Мирового политического форума, открывшегося в тот день в Ярославле.

В городе и поселке Туношна проходят траурные мероприятия, причем как официальные, так и неофициальные. Тысячи болельщиков собираются посетить в этот день могилы погибших, место трагедии, ледовый дворец «Арена-2000».

Официально день не объявлен траурным: флаги на зданиях не приспущены, особых распоряжений власти на этот счет нет, однако многие горожане так или иначе выражают свои эмоции — о трагедии и погибших город не забыл.

Большинство сообщений в социальных сетях посвящено «Локомотиву». Многие выражают свои чувства обозначением даты «07.09.11», ставшей в Ярославле символом не только памяти погибших, но и своего рода знаком принадлежности к городу и клубу, которые неотделимы друг от друга.

Ярославские СМИ к памятной дате подготовили сюжеты, фильмы, ролики, интервью. Телеканал «Первый Ярославский» в этот день отказался от рекламы, вместо нее показывают 37 роликов, каждый из которых посвящен игроку, тренеру, персоналу команды. Памяти «Локомотива» отдан весь день.

«В памятную дату ярославцы увидят последний матч того «Локомотива» в «Арене 2000» против «Атланта», а так же первую игру возрожденной команды против «Нефтяника». Кроме того, будет показана встреча с болельщиками, состоявшаяся в сентябре 2011-го», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM на телеканале.

Киноклуб «Нефть» вечером устраивает показ фильма «Ушли на взлете…» ярославского Городского телеканала, рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев.

Хореограф Алла Удальцова посвятила памяти команды танец «С любимыми не расставайтесь», запись которого размещена в интернете. Ряд сайтов сменили свое оформление на траурное.

Большинство ярославцев и болельщиков из других городов немногословны. На гостевой книге сайта «ХК «Локомотив» многие выражают свои эмоции многоточиями, реже — одной фразой: «забыть нельзя, вернуться не возможно…» или «покойтесь с миром». Также ведут себя и политики.

«Помним и скорбим! Будем достойны их Памяти!», — написал в своем Твиттер сенатор Анатолий Лисицын, по чьей инициативе в городе был построен ледовый дворец.

Самолет Як-42 потерпел крушение в Туношне 7 сентября 2011 года в 16.00. Погибли 44 человека: 26 игроков «Локомотива», 4 тренера, 7 человек обслуживающего персонала, и 7 членов экипажа. Выжить удалось только бортпроводнику. Официальной причиной катастрофы МАК назвал ошибку пилотов.