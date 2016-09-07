Тбилиси, 7 сентября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В преддверии предстоящих 8 октября парламентских выборов в Грузии будет создан международный медиацентр. Соответствующее поручение на заседании правительства 7 сентября премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили дал госминистру по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давиду Бакрадзе.

Никола Пиросмани. Встреча. 1906

Медиацентр будет создан с целью обеспечения хорошего освещения предвыборных процессов и самих выборов. По заявлению премьера, проведение прозрачных и соответствующих европейским стандартам выборов — важнейшая задача правительства страны.

«Крайне важно, чтобы в период перед выборами и в ходе самих выборов СМИ имели возможность комфортной работы, хорошего освещения предвыборных процессов и выборов. Наше желание — предоставить журналистам и представителям международных СМИ хорошие условия для работы в Грузии в течение всего этого периода», — заявил Квирикашвили.