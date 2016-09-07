Москва, 7 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Инфляция в России по итогам 2016 года опуститься ниже 6%, считает главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБа) Андрей Клепач. Такое снижение создает возможности для снижения ключевой ставки ЦБ до уровня менее 10%, полагает он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Условий для повышения ставки я не вижу, наоборот, есть условия для понижения», — сказал Клепач. «Думаю, до конца года он ставку снизит», — отметил он.

«Учитывая, что инфляция, я думаю, будет все-таки ниже 6%, возможности для снижения ставки у ЦБ большие, но я думаю, что он снижать ее будет очень медленно. Может быть, будет одно или два снижения, очень осторожно. Надеюсь, что она (ключевая ставка) уйдет ниже 10%», — рассуждает Клепач.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявлял, что августовский уровень инфляции приблизился к нулю и даже не исключал дефляции по итогам последнего летнего месяца в 0,2%. По базовому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2016 году в России должна составить порядка 6,5%. При сохранении нынешней конъюнктуры она может снизиться даже до 6%.

29 июля Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. Такая ее величина сохраняется с июня 2016 года.