Новосибирск, 7 сентября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Виновником ДТП, в результате которого шесть человек погибли и еще один госпитализирован в больницу, стал водитель «Лада Гранта». По данным Госавтоинспекции по Новосибирской области, он выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с легковой «Тойотой».

fignetto Автомобиль, побывавший в аварии

Установлены личности шестерых погибших. В «Ладе» ехала семья из Омска, погибли 30-летний водитель автомобиля, 35-летняя женщина и девочка 12 лет. В «Тойоте» находилась семья из Якутии, погибли 36-летний водитель, 29-летняя женщина и годовалая девочка, мальчик трех лет получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.