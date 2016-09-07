Москва, 7 сентября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Нападающий сборной России Александр Овечкин, который выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», будет капитаном национальной команды на Кубке мира-2016. Такое решение, как сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР), приняли игроки и тренерский штаб национальной сборной России.

Michael Miller Александр Овечкин

«Капитаном сборной России на Кубке мира-2016 будет нападающий Александр Овечкин, его ассистентами — форварды Павел Дацюк и Евгений Малкин», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кубок мира-2016 по хоккею пройдет в городе Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет на предварительной стадии в группе B с командами Швеции, Финляндии и Северной Америки.