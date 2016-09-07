Москва, 7 сентября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Движение нефтяных цен последних дней отражает сочетание единства и в тоже время противоречия интересов стран-экспортёров. Все они хотели бы стабильных и достаточно высоких цен не ниже $50/барр. Но реальный путь для этого — даже не заморозка, а снижение добычи, считает аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Но в таком случае, по его мнению, преимущество в доле рынка получает тот, у кого производство не уменьшается. Это может быть Иран, американские сланцевики или кто-то ещё. И сейчас, в преддверии встречи в Алжире, спекуляции на такую тему обостряются и влияют на цены.

«Принятое соглашение о сотрудничестве для воздействия на рынок между Россией и Саудовской Аравией аморфно, конкретных мер не предусматривает. Несмотря на него, даже от его участников-министров звучат слова о том, что сейчас, при нынешних ценах и объёмах, заморозка не нужна. Это не даёт котировкам расти, — отметил Гойхман.

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«По смеси Brent они зажаты в очень узком диапазоне $46,3−48. По технике движения возможно текущее продолжение коррекции к $48,3−48,7. Но даже при этом и несмотря на некоторое повышение в последние дни, котировки в общем тренде склонны к уменьшению, к уровням $45,4−46,2. Важным будет отчёт о запасах и добычи в США 8 сентября», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, мировые цены на нефть в растут на фоне новостей о готовности ряда стран-производителей нефти к возможной заморозке уровня добычи, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:10 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,7% — до $47,59 за баррель. Цена нефти марки WTI поднялась на 0,67% — до $45,13.