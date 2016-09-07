Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Петербургский адвокат Илья Ремесло, получивший известность как представитель истца к Смольному по незаконной установке доски Маннергейму, пожаловался в Горизбирком Санкт-Петербурга и Роскомнадзор на незаконную, по его мнению, агитацию, которую ведут в прессе предвыборные объединения «Парнас», «Яблоко» и «Партия роста». Об этом Ремесло сообщил накануне на своей странице в соцсети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Адвокат обратил внимание, что на страницах еженедельной петербургской газеты «Мой район. Санкт-Петербург», которая распространяется бесплатно, опубликованы многочисленные агитационные материалы, призывающие избирателей голосовать за указанные партии.

При этом, напоминает Ремесло, согласно пункту 4 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», негосударственным СМИ запрещено предоставлять печатную площадь политическим партиям, если такие издания не учреждены самими избирательными объединениями или же зарегистрированы менее чем за год до начала избирательной кампании.

«Оба эти условия не выполняются для газеты «Мой район»: она зарегистрирована только в декабре прошлого года (свидетельство ПИ № ТУ 78−01808 от 28.12.2015 г. ), а ее учредитель и издатель — коммерческая фирма ООО «Мой район — Санкт-Петербург», — заявляет Илья Ремесло и просит руководство регионального управления Роскомнадзора и Горизбиркома дать оценку изложенным фактам и «привлечь виновных лиц к ответственности».

Добавим, что издававшаяся на протяжении многих лет газета «Мой район» в конце 2015 года получила новое свидетельство о регистрации и нового учредителя и издателя: ООО «Мой район — Санкт-Петербург». В апреле текущего года издание SPB. Media связало неожиданную смену учредительных данных газеты с тем, что один из владельцев издания, Григорий Кунис, проходил по уголовному делу о неуплате налогов. По данным источника, в ходе следствия для обеспечения иска к обвиняемому был наложен арест на его долю в уставном капитале ООО «Региональные независимые газеты Северо-Запад», ранее издававшего газету «Мой район». Именно с этим, по мнению журналистов SPB. Media, была связана перерегистрация газеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Горизбирком решил бороться с подложной агитацией, на которую пожаловался кандидат в Заксобрание Петербурга от партии «Яблоко».

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Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.