Москва, 7 сентября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» в августе текущего года увеличил продажи транспортных средств в России на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 20,908 тыс. единиц. Об этом, как передает «Автостат Инфо», сообщает пресс-служба отечественного производителя.

pictures11.ru LADA

«Доля LADA в России продолжает расти несмотря на падение продаж на авторынке страны, — говорится в сообщении. — Рыночная доля марки выросла в августе 2016 г. относительно прошлого года с 15,4% до 19,6% соответственно».

Представители компании отмечают, что бренд LADA показывает стабильный показатель продаж благодаря популярности моделей нового поколения.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, «АвтоВАЗ» в ближайшее время выведет на рынок РФ новые комплектации моделей LADA Vesta и XRAY.

Добавим, что за первые 6 месяцев текущего года в России было продано более 139 000 автомобилей LADA.