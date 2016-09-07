Токио, 7 сентября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Высокий суд Токио оставил без изменения приговор суда низшей инстанции, приговорившего бывшего члена террористической секты «Аум Синрикё» (организация запрещена в России) к пожизненному заключению, сообщает 7 сентября The Mainichi.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Окружной суд Токио признал виновным 58-летнего Кацуя Такахаси, бывшего члена террористической организации «Аум Синрикё» (запрещена в России), в апреле 2015 года. Окружной суд установил, что в период между 1994 и 1995 годами Кацуя Такахаси принимал участие в похищении нотариуса, который впоследствии умер, организации взрыва в правительственном учреждении и осуществлении теракта в токийском метро в марте 1995 года.

Напомним, что террористическая организация «Аум Синрикё» (учение истины Аум) была основана Сёко Асахарой в 1987 году. Всемирную известность получила после теракта с использованием нервно-паралитического газа зарина в токийском метро 20 марта 1995 года.