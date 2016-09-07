Вашингтон, 7 сентября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Американские психологи пришли к выводу, что люди, чьи имена проще произносить, чаще достигают успеха в карьере и личной жизни, сообщает американское издание Wired.

(сс) DaviPeixoto Кольца. Брак. Свадьба

По мнению эксперта Адама Альтера из Нью-Йоркского университета, люди лучше воспринимают ту информацию, которую мозгу проще обработать. То есть более простое имя, а следовательно, и сам человек будет чаще нравиться другим.

Кроме того, психологи считают, что люди подсознательно сближаются с теми, кто похож на них самих. Поэтому мужчины и женщины, чьи имена созвучны, чаще заключают браки.

Ученые из университета Маркетт утверждают, что людей с более распространенными именами чаще берут на работу. А вот эксперты из Университета Shippensburg, проведя исследование в 2009 году, выяснили, что молодые люди с редкими именами более склонны к совершению преступлений.