Хабаровск, 7 сентября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. 500 миллионов рублей будет направлено на природоохранные мероприятия в Хабаровском крае. Об этом было заявлено на полях ВЭФ во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Львиная доля этих средств — почти 400 миллионов — будет потрачена в Свободном порту Ванино. Более 100 миллионов рублей получат на реализацию программ в Верхнебуреинском районе.

vaninoport.ru Свободный порт Ванино

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Соглашение о реализации масштабных природоохранных мероприятий в Хабаровском крае в рамках Восточного экономического форума было подписано министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Донским и председателем правления АО «Сибирская угольная энергетическая компания» Владимиром Рашевским.

В Ванино дочерняя структура СУЭК — АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» — направит 378,3 миллиона рублей на модернизацию водоочистных сооружений, новейшее оборудование автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха, установку новой системы пылеподавления, линии пневматической транспортировки угольной пыли.

В Верхнебуреинском районе еще одно подразделение СУЭК — АО «Ургалуголь» проведет реконструкцию очистных сооружений, реконструкцию станции обезжелезивания, благоустройство территорий.

Российский угольный гигант проводит природоохранные мероприятия в рамках Года экологии, каковым объявлен 2017-й.

Ранее компания «Дальтрансуголь» разработала и реализовала собственную программу «Модернизация систем пылеподавления» на Ванинском балкерном терминале. Стоимость программы превысила годовой бюджет поселка Ванино и позволила существенно улучшить экологическую обстановку в районе.

Экологическая ситуация в Свободном порту Ванино находится на личном контроле губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Об этом глава региона заявил в ходе инспекционной поездки на побережье Татарского пролива в июле текущего года.

На особом контроле ситуация с пылением находится и у депутатов законодательной думы Хабаровского края.

Пристальное внимание властей связано с бурным развитием транспортного узла и увеличением перевалки угля.

Сегодня на территории Свободного порта работают два перевозчика угля — АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» СУЭК и ОАО «Ванинский морской торговый порт». На последнего перевозчика периодически жалуются жители Ванино в связи с пылением. Рядом строится еще один специализированный угольный комплекс — ООО «Сахатранс», о намерении построить угольный порт в Ванино заявляет ТЭПК Руслана Байсарова.