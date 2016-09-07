Москва, 7 сентября, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Банк России с 7 сентября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Азия Банк» АО «Азия Банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Лицензия аннулирована Банком России в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно ст. 61 Гражданского кодекса РФ.

В АО «Азия Банк» будет назначена ликвидационная комиссия.

По величине активов «Азия Банк» занимал 633 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, Центробанк РФ лишил лицензии «Выборг-банк» (Ленинградская область) и НКО «Транзит» (Дагестан, г. Махачкала).