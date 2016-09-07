Горно-Алтайск, 7 сентября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. В Горном Алтае есть много красивейших озёр. Самое крупное и, пожалуй, самое известное среди туристов — озеро Телецкое.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Красивейшие виды Телецкого озера

Оно находится в восточной части Республики Алтай и считается одним из самых глубоких в России. Максимальная глубина — 325 метров, средняя — 174 метра.

Местные жители называют Телецкое озеро Алтын-Кёль, что в переводе означает «золотое озеро».

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Великолепные пейзажи

В Телецкое озеро впадают реки Чулышман, Самыш, Ойер, Камга, Корбу, Колдор, Кокши, Кыга, Большие и Малые Чили. По данным информационно-образовательного справочника «Алтай-Информ.рф», Телецкое озеро находится на высоте 434 метра над уровнем моря, его длина составляет 78 километров, максимальная ширина — 5,2 километра, береговая линия — 181 километр, а общая площадь — 223 квадратных километра. Озеро окружают горы высотой от 700 до 2 400 метров.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Яркое солнце придает озеру особую живописность

Ежегодно туристы со всех регионов России, а также из-за рубежа едут на Телецкое озеро. Местные жители рассказали, что на одной из турбаз можно даже встретить известных политиков и звезд шоу-бизнеса.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM На Телецком озере нравится даже детям

Водопад Корбу — одна из самых известных достопримечательностей в районе Телецкого озера. Добраться туда можно на катере.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Водопад Корбу

Кстати, у берегов озера пришвартовано огромное количество этих самых катеров, от самых старых и непрезентабельных, до дорогих и современных.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM По озеру туристы катаются на катерах

Чтобы полюбоваться на водопад, придется выложить 100 рублей с человека. Дети до 12 лет — бесплатно. Рядом с водопадом достаточно холодно, особенно осенью. Поэтому туристам лучше взять с собой теплую одежду и головной убор. Вода в озере также достаточно холодная и редко прогревается выше 10 градусов.

Прогуливаясь по берегу озера, можно увидеть пассажирский теплоход «Пионер Алтая». Рассказывают, что он осуществлял круизы по Телецкому с 1968 года. В середине 90-х годов из-за отсутствия средств на плановый ремонт теплоход был поставлен на прикол и 17 лет простоял на берегу, постепенно разрушаясь.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM «Пионер Алтая» в сумерках

Позже «Пионер Алтая» выкупил предприниматель, скоре теплоход восстановили. Он был принят в эксплуатацию и допущен к перевозке пассажиров. По информации портала «Телецкое озеро. рф», пассажировместимость «Пионера» — более 100 человек. Местные жители иногда ласково называют его «Пенсионер Алтая».

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Легендарный теплоход «Пионер Алтая»

Населенные пункты на берегах Телецкого озера — Артыбаш, Иогач, Яйлю. Нетрудно догадаться, что местное население вовсе не прочь подзаработать на туристах. Въезжая на территорию населенных пунктов, вы увидите множество объявлений вроде «Сдам домик посуточно», «Отдых и экскурсии по озеру», «Покатаю на катере» и так далее.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Давно отработавший своё катер в селе Иогач

Чтобы отдых не влетел в копеечку, место для проживания лучше найти и забронировать заранее. Например, двухэтажный туристический домик из дерева на девять человек вполне можно снять за 3−4 тысячи рублей в сутки. А стоимость размещения на той самой «звездной» турбазе, по словам местных жителей, обойдется в десятки тысяч рублей.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Вид на берег из катера, который мчится по Телецкому озеру

Восточную часть озера занимает Алтайский государственный природный заповедник Республика Алтай, образованный в 1932 году. С 1998 года Телецкое озеро является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

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