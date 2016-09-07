Чебоксары, 7 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Чувашии — всплеск заболеваемости ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора, за период с 29 августа по 4 сентября заболели 3776 человек, что на 30,6% выше уровня предыдущей недели (с 22 по 28 августа). Максимальное число заболевших — в Чебоксарах (2616 человек) и Новочебоксарске (611 человек), где за неделю рост составил соответственно 39% и 17,5%.

cap.ru, Минздрав Чувашии Новая поликлиника в чебоксарском Альгешево

С 29 августа по 4 сентября в Чебоксарах зарегистрировано 2 616 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 54 на 10 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 38,9%, соответствующего показателя прошлого года — на 32,5%. Эпидемический порог заболеваемости превышен на 23,6%. Случаи гриппа не зарегистрированы. Из общего числа заболевших 73% — дети и подростки.

За неделю в лечебно-профилактические учреждения Чебоксар госпитализированы 64 больных ОРВИ (за предыдущую неделю — 85), из которых дети в возрасте до двух лет составили 68,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии началась прививочная кампания против гриппа. В рамках национального календаря профилактических прививок в нынешнем эпидсезоне в республике запланировано привить против гриппа 520 тыс. человек (42% населения), в том числе около 170 тыс. детей. К «группе риска», подлежащей иммунизации против гриппа, относятся дети, школьники, студенты, пожилые граждане работники медицинских и образовательных организаций, работники транспорта и коммунальной сферы, призывники, а также лица, страдающие рядом заболеваний.