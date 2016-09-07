Москва, 7 сентября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Вопрос о приоритете заработной платы перед налоговыми выплатами и взносами в социальные внебюджетные фонды, поднятый на встрече президента России с председателем Федерации независимых профсоюзов, весьма актуальный и небезынтересный как с практической, так и с теоретической точек зрения. Сомнений и быть не могло, что президент поддержит данное предложение. Однако этот комплекс мер всё же несколько запоздал: его необходимо было обозначить ранее в разработанном и утверждённом 1 марта 2016 года плане действий правительства по обеспечению стабильного социально-экономического развития РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Орлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Несмотря на относительно не критичную ситуацию в вопросе своевременности выплат зарплат (совокупная задолженность по зарплате на 1 августа 2016 года составляет 3,7 млрд рублей, и в последнее время сокращается в среднем за месяц на 3−5%), вызывает опасение тот факт, что практически полностью эта сумма состоит из просроченной задолженности тех организаций, которые стабильно не имеют собственных средств на ускоренное сокращение этих выплат», — сказал эксперт.

«Необходимость обратить внимание на приоритет оплаты труда подкрепляется тем, что с точки зрения макроэкономических показателей в прошедшем году резко снизились два важнейших системообразующих социальных параметра, в том числе и по причине наличия задолженности по зарплате: реальная зарплата сократилась сразу на 9,5%, а численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, т. е. находящихся за чертой бедности, причём только по официальным данным, достигла около 15% населения России. Такого и близко не было даже в кризисных 2008−2010 годах. Вот почему в упомянутом плане действий правительства эффективные предложения об обязательной выплате заработанных населением на предприятиях средств должны были быть хоть как-то отражёны. В современных условиях предложенные меры по внесению изменений в Гражданский кодекс о безусловном приоритете выплат по заработанной плате перед всеми другими выплатами, включая налоговые отчисления, скорее всего, носят некий обязательный элемент социальной ответственности руководителей, и поэтому могут улучшить социальный микроклимат в трудовых коллективах», — пояснил Орлов.

«Внимание ряда экономистов (пока со своим мнением выступил бывший министр финансов и в прошлом вице-премьер, проф. Кудрин А. Л.) может быть сконцентрировано на недополучении налогов и, как следствие, возможных санкций фискальных органов. Недальновидность этих опасений вполне очевидна: предприятия, не имеющие финансовых ресурсов для выплаты заработной платы вряд ли смогут быть реальным подспорьем для налоговых и значимых социальных поступлений, уж лучше им сконцентрироваться на решении насущных вопросов в социальной сфере, а это и для общества, и для государства в современных условиях будет гораздо полезнее. Что же касается соответствующих изменений в действующее законодательство, то одновременно с Гражданским кодексом имеет смысл внести поправки и в налоговое законодательство относительно временного применения штрафов и иных мер экономического воздействия применительно к организациям, имеющим просроченную задолженность по заработной плате и ежемесячно сокращающих в параметрах, согласованных с региональными органами ФНС России», — высказал свое мнение эксперт.