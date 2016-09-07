Астрахань, 7 сентября, 2016, 09:59 — ИА Регнум.

Школьники России побывали на «добрых уроках». Они прошли накануне в пилотных школах «Российского движения школьников» в рамках всероссийской акции. Как сообщили ИА REGNUM организаторы 7 сентября, основная цель акции — развитие гражданского самосознания и активности молодежи, популяризация добровольчества среди школьников.

фото предоставлено организаторами акции «Уроки добра» в Астрахани

Так, в гимназии № 3 — одной из пилотных школ в Астраханской области — на «уроках добра» ребятам раскали о разных направлениях добровольчества и о том, как можно стать волонтером. Представитель фонда «Нужны друг другу» поговорила с учащимися о роли волонтерства в общественной жизни страны и региона в частности. Кроме того, школьники узнали и о реальных историях, меняющих к лучшему жизнь людей — как добровольцев, так и нуждающихся в помощи.

В Краснодарском крае из пилотных площадок были выбраны гимназия № 72, средняя школа № 8 и лицей № 64 Краснодара, гимназия № 76 города Сочи и школа № 4 Динского района.

Волонтеры ведущих вузов Кубани и некоммерческих организаций социальной адаптации познакомили участников акции с возможностями, которые дает «Российское движение школьников».

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«Дети и подростки, прошедшие через волонтерские программы, серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном плане, становятся более творческими и деятельными», — поделился член Координационного совета Российского движения школьников, сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Он также добавил, что «Добрые уроки» позволят школьникам ближе понять тему добровольчества и найти для себя интересные формы самореализации.

Ученики с 4 по 8 классы поучаствовали в исследовании, которое показало, сколько у них потенциала для участия в добровольческой деятельности.

Напомним, в задачи Российского движения школьников входит военно-патриотическое воспитание, личностное развитие, профориентация, а также формирование решительной гражданской позиции и популяризация волонтерства среди школьников. Организаторами акции выступили Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» в партнерстве с Ассоциацией волонтерских центров.