Паттани, Таиланд, 7 сентября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Получен ордер на арест подозреваемого во взрыве заминированного автомобиля 23 августа у отеля Southern View Hotel, расположенного в южной провинции Таиланда, сообщает 7 сентября Bangkok Post.

Keith Allison Арест

Подозреваемым оказался 32-летний Хаким Доле, житель провинции Паттани, сообщил генера-майор Поль Танонгсак Вангсапха. Хаким Доле обвиняется в умышленном убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Стало известно, что ранее Хаким Доле был обвинен в поджоге супермаркета Теско Лотос, расположенного в провинции Накхонситхаммарат, 11 августа 2016 года.