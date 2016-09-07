Киев, 7 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Газ

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

Согласно официальной статистике, за январь — июль 2016 года Украина сократила потребление природного газа на 10,9% в сравнении с тем же периодом 2015 года — до 18,26 млрд кубометров. Сэкономленный объём составил 2,24 млрд кубометров (в деньгах — около 400 млн долл). Активнее всего снижает потребление промышленность (20,7%, несмотря на то, что в прошлом году она также снизила потребление более чем на 19%). Всего же 29% потребления природного газа приходятся на промышленность.

Население и теплокоммунэнерго сократили потребление на 7−8% (суммарная доля 61%). Таким образом, население и теплоснабжающие компании становятся основным потребителем природного газа на Украине. Ранее примерно та же доля приходилась на промышленность.

Еще сильнее упал импорт топлива. По итогам января — августа 2016 года Украина закупила на 6,85 млрд кубометров газа меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато транзит в сравнении с прошлым годом вырос на 19%: к текущему моменту Украина переправила европейским потребителями более 50 млрд кубометров газа.

Добыча собственного природного газа на Украине за 8 месяцев 2016 года в сравнении с тем же периодом прошлого года незначительно выросла (+0,211 млрд кубометров) и составила 13,38 млрд куб м.

По состоянию на 4 сентября запасы природного газа в подземных хранилищах выросли до 12,745 млрд кубометров (+0,49 млрд кубометров), что составляет 41,18% от ёмкости ПХГ. В прошлом году на эту дату показатели составляли 14,5 млрд кубометров и 49% соответственно, и даже тогда в ЕС говорили, что темпы закачки недостаточны.

В последний день лета стало известно о том, что правительство Украины повысило для НАК «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) план по запасам природного газа на отопительный сезон. Причём, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, оптимально было бы запасти 17 млрд куб м. Однако это сопряжено с необходимостью увеличения затрат «Нафтогаза» как минимум на 500 млн долл. Однако тут, похоже, повезло: «У нас есть кредитная линия в 500 млн долларов от Всемирного банка. Мы объединяем усилия Украина — Европейская комиссия — «Нафтогаз», для того чтобы до конца сентября пройти все юридические процедуры и получить средства на закупку газа», — похвастался украинский премьер.

Эта новость об увеличении удивительным образом совпала с визитом на Украину вице-президента Европейской комиссии Мароша Шевчовича: как известно, Европа с начала лета пыталась убедить Украину в необходимости увеличить запасы до минимально безопасных объёмов. «Мы считаем, что повышение стратегических запасов газа до 17 млрд кубометров — это правильный шаг. Мы смотрим, как найти оптимальную цифру между 14,5 и 17 млрд кубометров, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Для меня важно, чтобы осенне-зимний период с точки зрения тепла для украинцев прошел нормально. Наша задача — не ошибиться в расчетах», — заявил Владимир Гройсман в ходе встречи с вице-президентом ЕК.

При этом уже известно, что дополнительные объёмы газа Украина закупит у «Газпрома»: уже анонсирована подготовка дополнительного соглашения, без подписания которого Украина ранее отказывалась покупать российский газ. Окончательно ситуация должна проясниться после 12 сентября — на эту дату запланирован визит Мароша Шевчовича в Москву.

Также Гройсман по итогам встречи с вице-президентом ЕК заявил, что Украина завершает разработку энергетической стратегии. В скором времени все мы узнаем, в чём же она заключается.

Между тем сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич делится инсайдерскими сведениями о возможных причинах решения правительства: «Поступают противоречивые сведения о том, зачем понадобилось увеличить план по закачке газа в ПХГ с 14,5 до 17 млрд куб. м. Я отказываюсь в это верить, однако… Якобы это связано с тем, что антрацита не хватает и шансов довести его запасы до определенных правительством 1,1 из совокупных 2,8 млн т нет. Смею напомнить, что тариф на производство э/энергии из газа на ТЭЦ существенно превышает тариф для угольных ТЭС. К тому же у ТЭЦ огромные долги перед «Нафтогазом», и не факт, что все из них войдут в зиму «в форме» из-за продолжающегося блокирования счетов… Повторюсь, я отказываюсь в это верить, ибо абсурдно. Как и не понимаю, что мешало разработать и реализовать реалистичный план по поставкам угля на ТЭЦ».

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС за минувшую неделю выросли примерно на 40 тыс. тонн и на 5 сентября составили 949,5 тыс. тонн (с 910 тыс. тонн неделей ранее). При этом росли запасы только антрацитовых марок угля (колебанием запасов углей газовой группы в 0,1% можно пренебречь). Фактором, обеспечившим этот рост, вероятнее всего, является окончание разгрузки первого судна с углём в порту «Южный» и оперативные поставки на ТЭС страны.

По состоянию на 4 сентября 11 энергоблоков ТЭС общей мощностью 2105 мВт находились вне резерва из-за отсутствия запасов антрацита. Всего же по состоянию на 5 сентября в энергосистеме Украины работали 35 блоков ТЭС общей мощностью 5796 МВт (примерно 40,5% от общей установленной мощности украинских ТЭС). Таким образом, с прошлой недели ТЭС Украины увеличили количество работающих блоков (на 2), однако стали эксплуатировать их в менее напряжённом режиме (-633 мВт). Это стало возможным благодаря увеличению выработки электроэнергии на АЭС Украины (завершены ремонтные работы на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС, блок был подключен к Объединённой энергосистеме Украины рано утром 5 августа).

Государственная генерирующая компания «Центрэнерго» заявила о планах импорта 0,96 млн тонн угля за период октябрь 2016 — апрель 2017 года. Об этом стало известно из информации, размещённой в системе открытых закупок ProZorro (электронная система, в которой государственные компании и органы власти размещают заявки на закупку товаров и услуг) Ожидаемая стоимость — 254 млн грн, однако она может вырасти из-за колебаний курса доллара. Также в компании сообщили о том, что намерены перевести 2 блока своей Змиевской ТЭС на угли газовой группы. В украинской прессе отмечают, что проект переоснащения Змиевской ТЭС лоббировал лично Игорь Кононенко — замглавы фракции «Блока Петра Порошенко», «серый кардинал» президентской партии и Верховной рады. При этом его интерес к государственной энергогенерирующей компании проявляется далеко не впервые

Компания «Укрэнерго» (оператор Объединённой энергосистемы Украины) за январь — июль уменьшила передачу электроэнергии по магистральным сетям на 11,6% в сравнении с таким же периодом прошлого года (с 71,1 до 62,9 млрд кВт•ч). При этом стоимость услуг компании выросла почти на 59% и составила 3,47 млрд грн.

По сведениям Государственной фискальная службы, Украина за январь — август экспортировала электроэнергии на сумму 109,5 млн долл. (на 6,8 млн долл. больше, чем годом ранее за тот же период). Основными потребителями украинского электричества продолжают оставаться Венгрия (75,7%) и Польша (24%).

«В случае длительных морозов грядущей зимой под видом планового ремонта будут производиться массовые отключения электроэнергии», — заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко на пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA». «Риск, что будет холодная зима и будут веерные отключения, — есть. В Киеве отключать не будут, по провинции будут отключать массово», — отметил эксперт, в очередной раз напомнив, что на сегодняшний день ощущается нехватка угля на складах.

Уголь

Импорт энергетических углей Украиной за январь — август 2016 года составил 10,2 млн тонн, а его стоимость превысила 900 млн долл. Соответствующую информацию обнародовали в Государственной фискальной службе Украины. Тройка поставщиков-лидеров остаётся неизменной: Россия (на 597 млн долл), США (132,66 млн долл), Австралия (49,46 млн долл). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года Украина ввезла больше угля (+0,544 млн тонн), однако на меньшую сумму: экономия составила примерно 220 млн долл.

В 2017—2020 гг. Минэнерго собирается потратить на реформирование государственных угольных шахт свыше 25 млрд грн. Это следует из программы реформирования угольной отрасли, подготовленной министерством: «Техническое переоснащение предполагается осуществить по 22 угледобывающим предприятиям с общим объемом инвестиций 15 млрд грн, в том числе по 8 предприятиям государственная поддержка предусмотрена в 2016 году в объеме 700 млн грн». В министерстве надеются, что эти действия помогут обеспечить добычу угля на остающихся в государственной собственности шахтах на уровне 9,2 млн тонн в год. Напомним, ранее глава Минэнерго Игорь Насалик анонсировал скорую ликвидацию 11 государственных шахт и продажу её 15.

«Речь шла тогда о признанных бесперспективными шести предприятиях, — поясняет Дмитрий Марунич, — которые предполагалось законсервировать: шахта им. Димитрова (ГП «Красноармейскуголь»), «Золотое» и «Тошковская» (ГП «Первомайскуголь»), «Новодружевская» и «Привольнянская» (АО «Лисичанскуголь»). Еще на пяти должна была начаться процедура ликвидации: шахты «Нововолынская №1» и «Нововолынская №9» (ГП «Волыньуголь»), «Северная» и «Южная» (ГП «Дзержинскуголь»), «Родинская» (ГП «Красноармейскуголь»), «Заречная» (ГП «Львовуголь»). На их закрытие, согласно прошлогодним расчетам Минэнерго, планируется потратить около 2,6 млрд гривен».

»Очередная реформа в энергетической сфере может обернуться экономическими потерями, экологическими проблемами и социальной дестабилизацией угледобывающих регионов. Именно такими будут последствия предложения правительства и Минэнерго», — отметил во время пресс-конференции, посвящённой проблемам отрасли, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. При этом эксперт указывает на две основные проблемы, связанные с затеей министерства: дальнейший рост доли импортируемого угля, а также социальные проблемы, связанные с закрытием шахт. Слишком многое указывает на то, что закрывать собираются, не слишком заботясь о последствиях. Потому что запланированные 2,6 млрд грн (~236 млн грн на шахту) — в лучшем случае 5% от необходимого финансирования: «Речь идёт не о цивилизованном закрытии, которое предусматривает проектные работы, природоохранные мероприятия, постликвидационные мероприятия по закрытию шахт, строительство коммунальных и социальных объектов, строительство жилья для уволенных шахтеров и их семей и т.д. В правительстве и министерстве банально боятся озвучить, что ничего «цивилизованного» по отношению к шахтам и шахтёрам не будет. А объём затрат для каждой шахты является колоссальным. По имеющейся информации, в 2002—2003 гг. международные банковские структуры, работающие с Мировым банком и ЕБРР, провели исследование и рассчитали, что в среднем закрытия шахты в Украине обойдется минимально в 200 млн долл».

Украина в январе — августе увеличила импорт из России коксующихся углей, использующихся для производства кокса для металлургических предприятий, сразу на 62%, сообщает УНИАН со ссылкой на информацию профильных ассоциаций «Укркокс» и «Металлургпром». По данным объединения «Укркокс», за 8 месяцев из России было ввезено 5,2 млн тонн коксующихся углей, что составило 66,5% от всего объема их импорта.

«Украина уже длительное время импортирует коксующийся уголь в больших объемах из России, Канады и США. На сегодня доля импортных поставок на рынке коксующегося угля составляет 64%, и лишь 36% — это украинская добыча», — сказал генеральный директор «Укркокса» Анатолий Старовойт. Также он подчеркнул, что на сегодня поставки коксующегося угля из России остаются крайне необходимыми: «Поставки из России являются постоянными и традиционными для нашей металлургии. На сегодня мы без них обойтись не сможем».

По-прежнему острой остается ситуация с выплатой долгов по зарплате украинским шахтерам. 6 сентября около ста работников шахты № 10 «Нововолынская» на Волыни приехали в Киев требовать погашения задолженности. Как заявил поддерживающий шахтеров депутат Верховной рады Игорь Гузь, этим горнякам не платят зарплату более трех месяцев. Гузь также отметил, что министр угольной промышленности Игорь Насалик избегает переговоров с шахтерами.

Нефть

В государственной компании «Укртранснафта» (оператор украинских нефтепроводов) заявляют о готовности обеспечить транзит азербайджанской нефти в Чехию, Венгрию или Словакию. Об этом в компании заявили корреспонденту УНИАН: «Соответствующая инфраструктура компании технически готова к организации транспортировки азербайджанской нефти… Магистральный нефтепровод «Одесса — Броды» заполнен технологической нефтью сорта Azeri Light и готов обеспечить поставку нефти к станции «Броды». Вместе с тем ранее сообщалось, что для начала такого транзита компании следует вначале добиться от правительства отмены согласования операций с технологической нефтью в Кабинете министров. На прошлой неделе стало известно, что такой запрос в правительство от компании был направлен, однако натолкнулся на возражение сразу двух министерств (Минфин и Минэкономразвития).

Юрий Корольчук относится к этой готовности с изрядной долей скепсиса: «Всегда была ключевая проблема — контракты на поставку нефти. А их нет, — пояснил эксперт в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM. — И насколько я знаю, сейчас даже в самой «Укртранснафте» оценивают нынешние заявления как попытку нынешнего руководства оправдать проседание транзита нефти на 20%. Мол, транзит можно увеличить. Действительно, на переговорах с Алиевым Порошенко поднимал этот вопрос. Но это был скорее разговор вежливости. Алиев пояснил, что не будет Азербайджан этим заниматься. Технически мы готовы принимать нефть. Но она все равно будет идти по свопу, а это делает её дороже минимум на долларов 40 на тонне… Это как раз стоимость затем транспортировки её по «Одесса — Броды» и дальше. Поэтому никто такую нефтяную камасутру устраивать не будет. При этом если допустить, что будут доставлять через Чёрное море нефть из Азербайджана в значительных объемах — так нет технической базы для поставок именно из Азербайджана в Украину. Также никого не волнует, кто будет покупать эту нефть в ЕС. Ещё важно, что нефтепровод «Одесса — Броды» сам не поставляет нефть в ЕС, а доставляет её до нефтепровода «Дружба», где находится другая по качеству российская нефть. И «смешивать» её никто не будет, так как это влияет на качество. Я уже молчу о том, что пока никакой НПЗ в ЕС не изъявил желания использовать «Одесса — Броды» для поставок нефти из Азербайджана».

Импорт нефтепродуктов на Украину в январе — августе составил 4,526 млн т на сумму 1,9 млрд долл. Тройка поставщиков выглядит знакомо: Белоруссия (1165 млн долл.), Россия (228 млн долл.), Литва (168 млн долл.). В сравнении с тем же периодом прошлого года в денежном выражении поставки упали на 623 млн долл.

Также с начало года Украина ввезла 352 тыс. тонн нефти (110 млн долл.) для переработки на свои НПЗ.

В ГФС в очередной раз пожаловались на долги компании «Укрнафта» (частно-государственная нефтедобывающая компания, контролируется менеджментом Игоря Коломойского). По словам руководителя службы Романа Насирова, они составляют 10,5 млрд грн (95% этой суммы — рентные платежи). При этом текущие платежи, в частности, с начала года, компания оплачивает, т. е. речь идёт о долгах за минувшие годы. Как сообщалось ранее, в правительстве пригрозили менеджменту компании отозвать ряд лицензий на разработку месторождений в Полтавской области (отозваны с 1 сентября) в ответ на нежелание погашать накопившиеся долги. Но учитывая масштаб личности Коломойского (известен умением платить долги годами), Насирову стоит приготовиться к длительной осаде.

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