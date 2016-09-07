Москва, 7 сентября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Отозваны лицензии на осуществление банковских операций кредитной организацией «Выборг-банк» и небанковской кредитной организацией «Транзит», сообщает 7 сентября пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Отмечено, что «Выборг-банк», зарегистрированный в городе Выборге, проводил кредитную политику с высокими рисками, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Это привело к снижению собственных средств кредитной организации до критических значений. Банк является участником системы страхования вкладов.

В отношении НКО «Транзит», зарегистрированной в Махачкале, отмечается несоответствие положениям нормативных актов Банка России правил внутреннего контроля организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора руководить указанными организациями будет временная администрация.