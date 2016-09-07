Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возобновилась работа аэропорта «Пулково», закрытого ранее из-за звонка о минировании, сообщает Life.

gov.spb.ru Аэропорт «Пулково»

После звонка около 7:00 мск из аэропорта были эвакуированы пассажиры и сотрудники, здание проверили сотрудники полиции. После проверки, завершившейся в 8:50 мск, аэропорт возобновил работу.

Взрывных устройств обнаружено не было, пострадавших нет. По предварительным данным, из-за инцидента задержан вылет более 30 рейсов.